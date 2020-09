Park4dis, una app para localizar aparcamientos para personas con movilidad reducida

“ Cada día recibimos imágenes de coches mal aparcados en zonas PMR y conocemos las historias que hay detrás de estas injusticias. Por un lado, conductores que no tienen ningún tipo de sensibilidad social y son egoístas, aparcando en las plazas PMR ‘solo 5 minutitos’ . Por otro lado, las personas con movilidad reducida, que muchas veces se encuentran con que la única plaza PMR disponible está ocupada por quien no debería”, dicen desde la plataforma.

You May Also Like