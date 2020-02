París lucha contra una plaga de chinches en casas y hoteles

El partido de los Insumisos exige que el servicio antiplaga sea accesible para todos y que se prohíban productos químicos en estos tratamientos. Mathilde Panot, diputada de este grupo parlamentario, formó parte en el verano de 2019 de una campaña que consistía en ir puerta por puerta por Marsella para detener la plaga a través de una intervención pública. El gobierno, de momento, no quiere intervenir de manera legal en estos servicios, pero no descarta desarrollarlo en un futuro.

