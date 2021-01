París invertirá en hacer los Campos Elíseos más verdes

El actual desinterés, por no hablar de desamor, de los lugareños frente a los Campos Elíseos no es secreto. Una encuesta de 2019 reveló que 30% de los parisinos no estaba de acuerdo con la etiqueta “más bella”, una proporción que aumentaba a medida que los encuestados vivían más cerca de la avenida, y 71% rechazaba la avenida tildándola de “turística”. Incluso la ciudad, en sus propuestas de renovación, reconoció que la avenida era conocida hoy como un punto de encuentro para “grandes cadenas internacionales percibidas como antisépticas y poco distinguibles”.

