Paris Hilton descubre por fin quién le robó sus míticas gafas y le responde por TikTok

Lo que no esperaba Brown es que la propia Paris Hilton reaccionase al vídeo en cuestión. Pero no solo lo hizo, sino que le pidió que hiciesen un “Sunglasses reveal”, para que ambos mostrasen sus pertenencias. Paris ha dicho que recuerda aquellas gafas de sol muy bien y que, aunque robar no está bien, puede quedárselas y, sobre todo, usarlas, porque “nunca han pasado de moda”.

Brown, como parte del reto Una cosa sobre mí que está triunfando en la red social, ha explicado que él y una amiga vieron a Paris Hilton llegando a una fiesta en un club de la ciudad canadiense (The Goverment) después de un concierto de la cantante MIA, entrando con todo su séquito detrás y desapareciendo dentro del local, no sin antes habiéndose hecho una foto con ella.

