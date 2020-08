Paris confesó que fue abusada

Paris terminó en una serie de internados, después de una fase rebelde, mientras vivía en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, con su familia. La mujer de ahora 39 años dijo: “Enterré mi verdad durante tanto tiempo. Pero estoy orgullosa de la mujer fuerte en la que me he convertido. La gente puede suponer que todo en mi vida me resultó fácil, pero quiero mostrarle al mundo quién soy realmente”.

“Desde el momento en que me despertaba hasta que me iba a dormir, tenía gente gritándome en la cara. Era una tortura continua”, aseguró.

La heredera de hoteles está desnudando toda su vida personal, mientras se quita la fachada de fama en su próximo documental This Is Paris.

