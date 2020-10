Paridad se reflejará en la primera convención

Explicó que a lo interno de los partidos, si no se establece cantidad o porcentaje, el significado de paridad no tiene ninguna importancia.

En ese sentido, se avaló por consenso que el 50% de esos convencionales deben ser hombres y 50%, mujeres. El Tribunal Electoral (TE) no aprobará postulaciones que no cumplan con dicha condición. En la actualidad, esto no está contemplado en la norma electoral; la paridad solo se aplica en las postulaciones, de cara a las elecciones generales.

