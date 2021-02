“Parecía que un río de lava venía hacia ti”

Rosario Grasso, un enfermero que vive en Catania y estuvo por los alrededores de Acireale y Giarre, dos zonas cercanas al volcán, declara a 20Minutos que una de sus mayores preocupaciones es que la lava no alcance las zonas pobladas: “Solo espero que siga siendo un espectáculo para la vista y que la lava incandescente no llegue a los pueblos cercanos”.

You May Also Like