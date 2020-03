“Es absolutamente inaceptable que se haya disputado ese partido”, se lamenta el central. “Parece que alguien tiene que morir para que se tomen las decisiones a tiempo. no se trata de un asunto futbolístico, está arraigado en la mentalidad del país. En el Reino Unido no han comprendido el riesgo que rodea a este virus , que puede propagarse en cuestión de segundos si no se toman las medidas correctas”, afirma, muy crítico.

