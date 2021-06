‘Paraponcho’ es un paraguas multiusos que se convierte en capa

No obstante, a muchos nos pasa que llevamos cosas encima como mochilas, bolsos, maletas, bolsas de la compra… y no queremos que se mojen. Cuando usamos un paraguas normal, tienen a mojarse mucho más porque las gotas resbalan por los extremos y caen directamente a nuestro costado o espalda.

La mayoría de nosotros detestamos llevar paraguas en días lluviosos . De hecho, puede que sea la prenda peor hecha que se siga usando actualmente: es incómodo, nos terminamos mojando igualmente por los costados (y si llevamos mochila, bolsas o maletas ya ni te cuento) y además no tiene en cuenta el viento, por lo que muchas veces el paraguas está de adorno porque no nos sirve o termina dándose la vuelta.

You May Also Like