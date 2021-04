Paramédicos del Sume 911 de Herrera temen que la losa se les venga encima

Aseguraron que l levan más de tres años solicitando a las autoridades una nueva ubicació n, sin embargo no han logrado que se les otorgue un espacio , terreno o edificio q ue los albergues. Esto a pesar de que existen informes y evaluaciones por parte del Sistema Nacional de Protección Civil , que recomiendan una reubicación , así como la toma de solucione s paliativas para la estructura. Los paramédicos dejaron clar o que el servicio no se ha dejado de presta r, y que brindarán respuesta a las emergencias en todo momento, ya que la decisión de dormir afuera es solo para protección de sus vidas. Esperan que las autoridades se comprometan a otorgarles un nuevo lugar, o que se adjudique un terreno para que el servicio del 911 pueda contar con un lugar propio donde operar.

