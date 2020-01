Paradojas del hambre | La Prensa Panamá

El Gobierno español, por ejemplo, ha incorporado ya el derecho a la alimentación como una prioridad dentro de su política de cooperación al desarrollo, aunque esta prioridad no debe contemplarse de manera aislada sino que es tan importante o más que el enfoque de derechos sea transversal en todas las políticas de Estado, incluidas las comerciales. Si el compromiso del Gobierno español es real, España debe asumir un papel de liderazgo o de promotor de la coherencia de políticas en el seno de la Unión Europea, velando para que no tengan impacto negativo en la realización del derecho a la alimentación.

Hay varias preguntas que deberían realizarse gobiernos y sociedades. La primera es por qué las políticas agropecuarias se fundamentan, principalmente, en parámetros de productividad y no incorporan el respeto al medio ambiente y el enfoque de soberanía alimentaria que permitiría a las personas ejercer el derecho a definir sus propias estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, además de fomentar el carácter multifuncional de la agricultura. O por qué es la Organización Mundial del Comercio u otros organismos relacionados con el mercadeo, y no la FAO, quienes están asumiendo el liderazgo en las grandes cuestiones que condicionan la agricultura. O por qué se ha limitado la no realización de este derecho humano fundamental a la lucha contra el hambre, enfoque asistencialista y en el que son los ricos los que ayudan a los pobres sin analizar las causas que generan el hambre.

