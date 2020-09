Para volver reflexionando | La Prensa Panamá

Toca reflexionar. El día señalado se acerca y tenemos que estar preparados. La situación social, sanitaria y educativa que se nos viene encima será muy dura y no sobreviviremos con espontaneidad e improvisación, o invocando héroes o llamándonos a ser un equipo y demás simplezas: tenemos que tener claro cómo volver a nuestra vida, cómo reconstruirla, y eso no depende de quién gobierne, depende de cada uno de nosotros.

El virus no desaparece cuando terminen las restricciones, ténganlo en cuenta, es más, debemos prepararnos para los rebrotes, y tenemos que estar muy atentos a las acciones que está tomando el gobierno en su gestión de esta crisis sanitaria. No es su culpa la enfermedad, pero sí es su responsabilidad cómo está gestionando la lucha contra ella.

Porque no seremos mejores ciudadanos después de esta pandemia, ni lo serán nuestras instituciones ni nuestros políticos, que ya han demostrado que no respetan ni la vida ni la salud de este país. Somos nosotros, cada uno de nosotros los que tenemos que darle la vuelta a Panamá, tomando decisiones meditadas sobre hacia dónde queremos ir y cómo vamos a construir nuestro futuro a pesar de las dificultades que se nos plantean.

