¿Para qué sirven los virus?

Los Baculovirus tienen la gran ventaja de ser altamente específicos para especies concretas de insectos. No son patógenos para las plantas ni para los vertebrados. Además, no afectan a otras especies de insectos.

Incluso hay un virus, llamado GBV-C, que contribuye a mejorar el pronóstico de los enfermos de SIDA. Las personas que tienen ese virus, relacionado con el de la hepatitis, pero que no produce ninguna enfermedad, no están libres de SIDA. Ahora bien, tienen menos síntomas y la mortalidad en ese grupo es menor.

El retinoblastoma es un tipo de cáncer ocular que afecta principalmente a niños. Puede causar ceguera y, si no responde al tratamiento, hay que extirpar los ojos para que no se extienda a todo el cuerpo.

Y los virus, ¿para qué sirven? Parece que únicamente para causar enfermedades… ¿O no? ¿Tenemos virus en nuestro organismo aunque no estemos enfermos?

No debemos analizar la naturaleza desde un punto de vista antropocéntrico. Es más, en muchas ocasiones no tenemos los conocimientos suficientes para valorar el papel que desempeñan determinados elementos (vivos o inanimados) en un ecosistema.

