para qué sirven, casos de uso y dónde se compran

A nivel particular, no existe un protocolo oficial para el uso de estos guantes en personas individuales con el propósito de evitar posibles contagios. De hecho, la directora de Salud Pública de la OMS, María Neira, ha afirmado este miércoles a la emisora RAC-1 que la situación actual de desabastecimiento en farmacias es “irracional y desproporcionada”. La medida más efectiva, ha recordado, es mantener una buena higiene de manos.

