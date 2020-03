para que está indicado y qué contraindicaciones tiene

En los últimos meses se ha popularizado lo que conoce como “Baby Botox”, que no es más que un tratamiento de Botox a dosis muy bajas a modo preventivo en pacientes jóvenes o para minimizar las primeras líneas de expresión cuando apenas se están empezando a notar. La Doctora Sánchez, sin embargo, no es muy partidaria de esta técnica, “este nuevo tratamiento no es más que una inyección de menos unidades de toxina botulínica por zona. Con esto conseguimos una infradosis de toxina en cada zona, lo cual provoca efectos poco duraderos y seguramente en muchos casos la ausencia de efecto.

Los tratamientos estéticos con toxina botulínica de tipo A, conocida comúnmente por su nombre comercial, Bótox, son, desde hace dos décadas, de los más demandados del mundo para atenuar las líneas de expresión y disimular así las arrugas . Su precio no demasiado elevado, sus efectos inmediatos -aunque temporales- y, sobre todo, que no hay que pasar por el quirófano lo convierten en un tratamiento estético con muchas ventajas. Sin embargo, al tratarse de un medicamento, tampoco está libre de efectos secundarios y contraindicaciones.

You May Also Like