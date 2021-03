La protagonista de Tacones Lejanos se ha referido al 2020 como ese año “tan duro para todos y tan cruel para algunos” y ha concluido su discurso con un toque de humor: “Durante esta variante y la que venga me voy a clausurar en mi retiro de la infancia a respirar naturaleza, sin redes ni televisión a ver si consigo un poquito más de paz. Pero si me necesitáis silbad, que subo”, ha dicho.

“Siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa hablando sin filtro de los vivos he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención. Para mí todas las vidas cuentan, creedme por favor” , ha dicho la intérprete antes de prorrumpir en agradecimientos por el reconocimiento.

