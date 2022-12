“Para mí, mi hijo sigue vivo”

De la dura existencia de su pequeño, cuenta: “ Se podía haber muerto el día uno con dos infartos cerebrales, pero luchó 15 meses. Fue mi fuerza . No quería que mis hijas tuvieran una madre depresiva”. Además, desvela que su hijo no le vio llorar “jamás”. “Iba al hospital maquillada y con tacones para que me viera guapa”.

Mayte sostiene que sus hijas “tienen que dar vida a su hermano” . “Tiene que ser una extensión suya, porque han sido trillizos”. Les digo que, aunque no exista, vive en nuestros corazones, y no debemos venirnos abajo si nos preguntan por él”.

“ Vivo en paz desde la muerte de mi hijo . En el segundo en que se fue, sentí que estaba flotando”, asegura la empresaria. “Desde entonces, perdí el miedo a la muerte. Sé que cuando me muera mi hijo me recibirá”, dice.

