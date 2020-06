“Para mí el refugio es la ficción, me da la vida”

Como a casi todos, estar aislado le ha hecho conectar un poco más “con las cosas más importantes de la vida: la familia, los amigos…”. “Lo que más miedo me da es que no aprendamos nada, que dentro de dos meses no hayamos sacado algo positivo de tanto sufrimiento (y del que nos viene)”, concluye el cineasta.

Aunque Daniel Sánchez Arévalo viene de “una familia de artistas”, no esconde sus pasadas inclinaciones hacia otros ambientes. Creció inmerso en la cultura, pero no sentía “esa pulsión, como para ir un poco en contra de lo que se esperaba de mí” e iba para “lobo de Wall Street” (estudió empresariales). Por suerte para los cinéfilos, durante la carrera se dio cuenta de que quien quería ser realmente era el tipo que le había hecho soñar con convertirse en “Gordon Gekko” (el personaje por el que Michael Douglas ganó un Óscar con ‘Wall Street’).

Sobre la incidencia de la crisis en el cine y los rodajes, explica que este mes ha grabado un spot de publicidad siguiendo los protocolos requeridos (distancia de seguridad, mascarillas, etc.) y comprobó que “son un infierno, ralentizan muchísimo”. Por ejemplo, tuvo que hacer diferentes tomas con dos actores que debían compartir sofá y después “montarlas en posproducción” para juntarles. “¿Cómo no vas a rodar a un grupo de gente en un bar o a una pareja besándose?”, hace ver, “no se sabe muy bien cómo lo vamos a hacer”.

You May Also Like