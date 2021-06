Para los palestinos, el nuevo Gobierno israelí es “más de lo mismo”

Esta desesperanza por parte de los residentes de los territorios ocupados no responde solo a años en que su situación no hizo más que empeorar, sino también al hecho de que el nuevo Ejecutivo no ha demostrado intención alguna de cambiar el “statu quo” del conflicto.

“El pueblo palestino es pobre, desgraciado y no tiene esperanza. Solo quiere vivir y moverse con libertad, pero vive encerrado en una jaula. No importa quién maneje la jaula, mientras la jaula esté ahí”, agrega, sobre la ocupación israelí que rige desde 1967.

“A la gente no le importa. Ya vimos suficientes líderes israelíes, incluso los que hablaron de la paz, y nadie hizo nada”, dice a Efe Amjad, mientras atiende al público en su negocio de productos para el hogar en Ramala, y que prefiere no revelar su apellido por cuestiones de seguridad.

El nuevo Gobierno israelí, liderado por el ultranacionalista Naftali Benet y que marca el final de la era Netanyahu, fue recibido hoy con indiferencia y resignación por parte de los palestinos, que no auguran cambios significativos y consideran que no hará más que perpetuar el estatu quo.

