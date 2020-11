Para leer Panamá o no leer Panamá

“Para leer Panamá” es reconocer, en primera instancia, que hay un problema de lectura en el país y que esa contrariedad, que parece ser una dificultad del sector educativo, debe preocupar a otras instituciones y actores del sector privado. “Para leer Panamá” es poner en la agenda del Estado el tema de la lectura como una prioridad. Es posicionar e institucionalizar la lectura, porque si tenemos ciudadanos que no saben leer ni escribir bien (a veces un analfabeto funcional es más peligroso que un analfabeto crónico), no podemos garantizar una sociedad integral y las palabras democracia y desarrollo serán solo un barniz.

“Para leer Panamá” encierra un soporte filosófico y pedagógico. Saber leer el país implicaba reconocer que leer es un derecho y que por eso podemos decir que leer es lo máximo, como decían dos de los 14 afiches, pero si no hay continuidad y seguimiento en los procesos, el verbo leer y la preposición para solo serán un estribillo sin ningún propósito ni acción. Leer para saber, leer para comprender, leer para no olvidar, leer para ser libres, leer para ser creativos, leer para ser mejores, leer para ser solidarios, etc., solo serán metáforas de un discurso político que cansa el oído. Saber leer al país es tener una mirada profunda a la realidad sociocultural de Panamá y saber confrontarla.

