Para evitar sanciones de la Unión Europea entidades gubernamentales coordinan acciones para eliminar la pesca ilegal

El director de Marina Mercante de la AMP, Rafael Cigarruista, destacó la importancia de Panamá, por ser el país con el primer registro del mundo de naves, “lo que nos impone un gran reto y enfatizó la importancia de trabajar coordinadamente para robustecer nuestro sistema y contribuir en la lucha con la pesca ilegal No Declarada y No Reglamentada”.

Frente a la imposición a Panamá de una tarjeta amarilla por la Unión Europea miembros de la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada evaluaron, los avances, acciones y proyecciones que implementan para una mejor coordinación interinstitucional entre la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), los Ministerios de Desarrollo Agropecuario (Mida), Relaciones Exteriores, Ambiente y el Servicio Aeronaval Nacional (Senan).

You May Also Like