Para este 2021, los pagos sin contacto serán más que una tendencia

que migra las operaciones de los dispositivos a la nube. La ventaja de la tecnología Cloud Point of Sale (POS) es que permite pagar sin usar dispositivos, que retrasan la compra con botones de opciones, firmas o recibos. Tap on Phone Cloud es la proyección de los pagos sin contacto: los va a volver todavía más ágiles y seguros, pero también va a reducir los costos de mantenimiento y va ampliar exponencialmente su distribución gracias a la conexión directa. En la nube, los pagos son operativamente más libres, más eficientes y más personalizados, lo que conquistará para siempre la fidelidad de los clientes.

Ya disponible en Costa Rica y Brasil, Tap on Phone está expandiéndose rápidamente a otros mercados a través de LAC. Pero la verdadera próxima frontera de los pagos sin contacto es Tap on Phone Cloud,

Pero esto es sólo el comienzo. Lo que sigue es más y mejor: por un lado, expandir las tecnologías sin contacto a más usuarios y más negocios y, por otro, perfeccionar la encriptación de datos. Ambos en proceso. Tap on Phone es la solución que hace posible que los comercios y restaurantes que todavía no están habilitados acepten pagos sin contacto en sus establecimientos. Se trata de una tecnología simple que permite convertir cualquier dispositivo móvil en terminal de pagos mediante un sencillo upgrade de software. Esto beneficia a los comerciantes, que ya no tienen que invertir en terminales o dispositivos extra, pero también a los consumidores, que a esta altura ya dan por sentado que pueden pagar sin contacto en cualquier lado.

You May Also Like