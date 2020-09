Para estar libre de sesgos

Las revisiones sistemáticas tienen el mejor nivel de evidencia, siempre y cuando se ejecuten con apego a una rigurosa metodología. En los últimos años se ha hecho hincapié en la transparencia. La mayoría de las revistas de alto impacto ( JAMA, Lancet, New England Journal of Medicine ) sólo publican revisiones sistemáticas que previamente han sido registradas en una base de datos denominada PROSPERO (https://www.crd.york.ac.uk/prospero/).

No es de balde que sesgo rime con riesgo. En lo fundamental, el sesgo es entendido como la oblicuidad o torcimiento de una cosa hacia un lado. El término también se utiliza en sentido simbólico, para mencionar una tendencia o inclinación. Sin embargo, el término en inglés “bias” y su definición resultan mucho más amplios, al señalar la acción de apoyar u oponerse a una persona o situación particular al permitir que las opiniones de la persona influyan en su juicio.

