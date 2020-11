¿Para dónde vamos? | La Prensa Panamá

Si la luna fuera de queso, los caballos de troya no existirían. La oscuridad no es ausencia de luz, es simplemente saber que ésta, la luz, jamás volverá.

Otra de las alternativas del Estado para equilibrar sus finanzas sería “intentar” implementar un alza de impuestos, lo que, si bien se aparenta lejana; dada la envergadura de la crisis actual no resulta imposible, aunque si descabellada y cortoplacista, pues los países que tienen mejor calidad de vida y economía son aquellos que más libertad económica ofrecen y que no castigan a sus ciudadanos con una elevada carga impositiva. Los impuestos en sí son un acto violento (por su coercitividad) que veja la propiedad privada. A mayor presión fiscal, más impuestos, más recursos que retrotraen el accionar voluntario del mercado. Por otro lado, el Estado gasta sin economizar, sin maximizar la utilidad de los receptores; aunque la casta política sostenga lo contrario y diga conocer en que consiste el bienestar de los terceros y cómo alcanzarlos. Los más populistas usualmente recurren a los subsidios, que dislocan todo el escenario, pues asignan riqueza sin producir y sin satisfacer realmente las necesidades de los que menos tienen, cuando verdaderamente representan la posibilidad de enriquecimiento de algunos, a partir de tener la habilidad para controlar o hacerse amigo del aparato del Estado, es decir; corrupción. A mayor subsidio, más propensión a abandonar la producción e ingresar en las filas de los que viven a costa de otros, entorpeciendo el funcionamiento del mercado y asignando de formas ineficientes los recursos.

Podría hablarles de Dios, pero él no tiene cabida para donde vamos. Podría hablarles de honor, pero él parece haberse esfumado de la conciencia nacional. Así las cosas, y a menos que actuemos con diligencia y luces largas, la respuesta a mi aseveración de “para dónde vamos”, parece estar más cerca de una de las frases esbozada al principio de la célebre canción carnestolenda de Don Pedro Altamiranda “Las Tablas” (que me abstengo de citar pues seguramente el editor censurará); que de un dogma de fe esperanzador.

