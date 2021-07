¿para cuándo? ¿es necesaria para la inmunidad grupal? ¿cómo van los ensayos?

Si bien la gravedad de la covid desciende con la edad, los más pequeños no están exentos de sufrir complicaciones. Un estudio realizado en hospitales españoles con 202 pacientes pediátricos en las UCI por covid halló que tres cuartas partes, sin patologías previas, desarrollaron Síndrome Inflamatorio Multisistémico (MIS-C) , un cuadro grave que ha caracterizado la afectación pediátrica grave por covid y que “sorprendentemente no se manifiesta en adultos”, resaltó el coordinador del estudio, Rafael González Cortés, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

