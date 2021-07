Para Cuadrado, Colombia juega una ‘final’ contra Argentina y no ahorrará esfuerzos

“Vamos a jugar una final contra Argentina; vamos a poner no el 100, sino el 200 por ciento y no ahorrarnos esfuerzos. Nuestra ambición y el gran objetivo sería poder estar en la final, y vamos a enfrentar este partido con esa ilusión. Tenemos la fe”, señaló Cuadrado este lunes en conferencia de prensa virtual.

