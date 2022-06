Para Canelo la trilogía contra Golovkin “es personal”

Compartiendo mesa, Canelo no se cortó: “ Es algo personal. Ha hablado mucha mierda. Es una doble persona. Finge ser un buen tipo, amable, pero no le es. Es un imbécil. Le voy a finalizar ”, espetó sin titubeos. Golovkin, fue más calmado, y aseguró que “no es personal”. “Es deporte”. El kazajo también afirmó que no era un problema su edad (40 años) y su entrenador, Johnathon Banks descartó que la subida al supermedio pueda afectarle. Por último, Eddy Reynoso avisó del acicate que puede ser para su pupilo su último tropiezo. “ Estoy contento por volver a enfrentar a Golovkin. Es el mejor 160 libras contra el mejor 168 libras. Como dice Saúl, es personal. Queda preparase bien para volver a ganar. La derrota contra Bivol caló, pero conozco a Saúl y esto le va a servir para regresar más fuerte ”. Fueron de pocas palabras, el acto fue breve, pero sus actitudes lo dejan todo claro. Golovkin llega confiado tras arrasar a Murata y para Álvarez es algo más que un combate de boxeo.

En el pesaje del Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin 2 vimos al azteca como nunca. Nadie había logrado, hasta ese momento, sacar tanto de sus casillas al tapatío. GGG había atacado al azteca por su sanción por dopaje durante toda la previa y eso encendió a Álvarez. Canelo ganó esa revancha. Ese pleito fue en 2018, pero la inquina entre ambos no se ha olvidado. Sin duda se notó en la rueda de prensa de presentación de la trilogía entre ambos. Se verán las caras el 17 de septiembre en Las Vegas, pero este viernes mexicano y kazajo tuvieron su primer careo. Ninguno olvida.

