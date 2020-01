Papel moneda de un balboa

Leído el texto de la Ley 84, no encuentro inconveniente para la emisión de un papel moneda nacional, con la denominación única de un balboa. A diferencia de la medida asumida por el expresidente Arias, no se pretende reemplazar el uso del dólar en nuestro país, solamente hacer más funcional el sistema comercial local y eliminar de plano el rechazo, casi generalizado en la población, de monedas metálicas de un balboa. Esta emisión de papel moneda solo sería posible por la autorización de una ley de la República.

