Paparazzi expone las piernas de Jennifer López, sin filtros o medias, todo para evidenciar su celulitis

En otras noticias se sabe que Ben está fascinado con su chica, tanto que sigue practicando su español. Y es que JLo canta a menudo en español y, aunque no sea completamente bilingüe, se expresa con bastante fluidez. Por otra parte, ella no es la única mujer en la vida de Ben que puede hablarlo: su hija Violet, la mayor de los tres retoños que tiene con su exesposa Jennifer Garner, también estudia español y llegado a superar el nivel de su padre.

