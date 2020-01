Papa pide a jóvenes un ´alto a la violencia´

El papa Benedicto XVI hizo ayer un llamamiento en el Líbano a los jóvenes musulmanes y cristianos para que se unan y acaben con la violencia y las guerras en Oriente Medio y Siria, un país que está siempre en sus oraciones. Así lo expresó en un encuentro con jóvenes en la plaza del Patriarcado maronita (cristiano de Oriente), que estaba a rebosar de fieles no solo cristianos, sino también musulmanes, que no quisieron perderse esta ocasión histórica, ya que es la primera vez que Joseph Ratzinger visita el Líbano en sus siete años de pontificado.

