Papa insta a la Iglesia a seguir raíces del ‘Evangelio’

Fue apenas una más que las que necesitó Benedicto XVI, quien era un claro favorito en el 2005. “El cardenal Bergoglio no se habría convertido en Papa en la quinta votación si no hubiera sido un candidato fuerte al papado desde el inicio”, dijo Schoenborn a periodistas.

“Podemos caminar todo lo que queramos, podemos construir muchas cosas, pero si no proclamamos a Jesucristo, algo está mal. Nos convertiríamos en una ONG pía y no en una Iglesia que es la novia de Cristo”, agregó, hablando en italiano.

You May Also Like