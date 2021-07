Paolo Espino espera seguir ayudando a los Nacionales

“Estoy agradecido por todas las oportunidades que se me han dado”, dijo Espino tras su salida del viernes ante los Gigantes, en la cual trabajó 3.2 episodios. “En general, creo que fue una primera mitad bastante buena, estoy muy contento con lo que hice, pero definitivamente tenemos mucho más trabajo por hacer. Solo voy a seguir esforzándome, seguir preparándome, preparándome para cualquier situación, ya sea si es abriendo o relevando. Cualquier cosa, simplemente volveré al trabajo mañana y me prepararé para el día siguiente”, agregó.

