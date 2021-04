Pantomima Full parodia la moda de andar como deporte: “Paseín Bolt”

La exageración de andar como deporte ( “medalla de chapa” ), la ironía de hacer con 20 o 30 años lo mismo que los que tienen más de 60 ( “único no vacunado en su deporte” ), la obviedad que supone esta práctica ( “¿deportista o peatón?” ) o los que presumen de andar rápido y los que no ( “Paseín Bolt” ) son algunos de los focos de esta sátira que, como en cada estreno, se ha hecho viral enseguida.

El cómico ironiza con su habitual retranca (y los carteles intercalados, marca propia de la pareja) con los tópicos de los llamados ‘ walkers ‘ (en contraposición a los ‘runners’). “Me he puesto como meta andar cada cada día” : ¿quién no tiene algún conocido que haya dicho esto o algo similar?

