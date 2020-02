Pantagruel hambriento | La Prensa Panamá

Avaricia. Atesora riquezas por el solo placer de tenerlas. Saqueador con cucharón grande. Del bien común. Le sobra plata, pero su valentía está en harapos. Este espécimen es malandrín, pero sobre todo espiritual. Hurta lo mejor de los valores. Avaricioso. Tacaño. No te juntes con esos chicos, te lo digo ávaramente. Tóxico. Peor de lo imaginado.

Envidia. Se entierra el avestruz en la tele. Avión, aviador, avestruz proceden de ave. Magistrado cortesano está curado de miedo de volar. ¿Qué me envidias, envidioso? Envidiosa por aquello del género? La tuya, primero. Me estás mirando con malevolencia. Este empleo público no es permanente. Depende del humor del mayoral y de la garza gris. Cura tu padecimiento: tengo aquello que no tienes. En este presente de incertidumbres. Te da envidia, envidias, mis calcetines sicodélicos y mi corbatín idolatrado por el mundo aquí y allá. Para ti, mi silla de cuero encurtido es envidiable.

Gula. Unos mueren por exceso de comida y seco y otros por exceso de hambre. Gula proviene de garganta. Garganta profunda. Dicho porno y superfuente informativa. Del Watergate (adiós Nixon). Panamá segmenta Países Bajos y Haití. Aumenta el número de obesos –en EU es epidémico– y en el patio decrece la pobreza, y prevalece su considerable cantidad de hambrientos. De gula, gules. Colorcillo. De gula, gulosonear, que es comerse la golosina, no pocas veces deliciosa, pero innecesaria para la salud. Ira. Algún compatriota está poseído … por el demonio. Y ni siquiera es vecino de la comunidad de Diablo. Psiquiatras del país, uníos. A sacar el Lucifer que lleva dentro. Perdió el dominio en vísperas de la llegada de Panchito el de Buenos Aires. Brama, ruge, muge. Individuo, ser humano, macho/hembra, está muy violento. Su violencia se manifiesta en palabra y obra. Arrebato de ira. Es ira no divina; es ira no de Dios. Irascible, iracundo, iracundia. ¡Ahora sí supieron quién soy!

Lujuria. ¿En todas las culturas, sigue siendo pecado el deseo sexual? Sexoadicción. Lujuria, del latín luxus, libertinaje. Lascivia. En español, ‘lujo’ significa ostentación, en positivo. Carnaval de lujo. Vestido de lujo. Injuria de lujo verbal. Mucha lujuria figurada. Contra la bondad, generosidad y buen talante del otro. La egolatría tienta la bestia, que sale a pastar, en noche de fantasmas en el armario. ¿Odio exagerado puede clasificarse como lujuria? Los extremos se encuentran. Odio bellaco puede ser un amor encubierto. Inviten a Freud, Jung y Lacan.

Pereza. El sentimiento autoritario no sacude la pereza. No la hay en la descalificación, en mente preclara. El animal del trópico pardo y cabeza pequeña es… perezoso. Acertaste. ¿Qué desgano, perezudo!

Soberbia. El idiota vive nadando y muere de sed. Epitafio de un soberbio. Se cree superior a los demás. Vocablo que procede de ‘super’. Así lo cree por riquezas, posición social, académica, quién sabe por qué más. Desprecia y humilla a quienes cree inferiores. Se ensaña contra ellos. Altanería, arrogancia, pedantería, esas son sus cualidades. Soberbioso no acepta que lo contradigan.

El autor es periodista y catedrático