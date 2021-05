Pandemia y propietarios reales… ¿tienen conexión?

Hablar de un Registro de Beneficarios Finales -quienes tengan el control real de personas jurídicas- es también, en tiempos de pandemia, un tema global, no solo de Panamá. Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, por nombran vecinos relevantes, están a su vez aprobando e implementando marcos normativos, tecnólogicos y prácticos para promover la transparencia de los beneficiarios efectivos en la lucha contra la corrupción. ¿Y en Panamá? Pues harta conocida la coreografía: pasamos la ley, no la implementamos, proponemos reformas sobre la misma… pero no hay cambios reales.

Bastante ya tenemos en el plato la ciudadanía para preocuparnos de un tema que no parece tener relación directa con el bien común. Sin embargo, la incapacidad de identificar a los verdaderos propietarios de las empresas que están contratando con el Estado está trayendo resultados nefastos no es solo en Panamá: el Proyecto de Justicia Global (worldjusticeproject.org) calcula que 29% de los recursos destinados a la salud pública en el mundo han sido desviados ilegalmente a personas y empresas inescrupulosas. Hoy se le llama a la corrupción “la otra pandemia”.

En el mundo y en Panamá tenemos ambos ejemplos. Localmente, entre lo mejor, hemos visto la vocación de servicio de nuestro personal de salud y de voluntarios, como los cruzrojistas. Entre lo peor: las numerosas denuncias de posibles actos oportunistas y corruptos de personas y empresas que han aprovechado la falta de controles en la proveeduría y contrataciones públicas bajo el declarado “estado de emergencia”, que no tiene aún cuando acabarse. O la humanidad no aprende, o aprende demasiado bien: miles de instancias y casos de corrupción de dieron y se documentaron como consecuencia de la epidimia de ébola en África, los huracanes Katrina, Rita y Wilma en Estados Unidos y el tsunami en Asia. La diferencia es que la pandemia de la Covid-19 está generando lo mismo a una escala global sin precedentes.

