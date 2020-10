Pandemia ocasiona pérdidas por 300 millones al sector turismo en Chiriquí

El Presidente de la Cámara de Turismo señala que muchos hoteles, hostales se habían preparado para reiniciar las actividades, pero con la cuarentena desde el viernes a las 7.00 de la noche a las 5:00 de la madrugada del lunes, muchos empresarios podrían tomar la decisión de no abrir, ya que, a pesar de que ya habían recibido reservaciones y ahora están siendo canceladas, pues no pueden viajar a Chiriquí los fines de semana.

