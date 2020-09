Pandemia económica | La Prensa Panamá

Luego de casi 6 meses de cuarentena, la reapertura económica ha sido lenta y su impacto en el empleo es modesto. Sólo 46 mil de los 285 mil contratos suspendidos y registrados en Mitradel han sido reactivados, a lo cual hay que agregar una cantidad similar de contratos suspendidos y no registrados, particularmente en Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), muchos de los cuales no serán reactivados. Esto implica que actualmente por lo menos la mitad de los empleos formales del sector privado están suspendidos o ya no existen.

