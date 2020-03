Pandemia de Covid-19, Fake News y el Derecho Penal

No podemos tapar nuestros ojos a una realidad, las redes sociales están inundadas de estas fake news relativas al Covid-19, sobran los mensajes y notas de voz de “personas informadas” quienes, curiosamente, saben todo lo que el “Gobierno no nos dice” , algunas hasta exigiendo responsables. En los países con mayor cantidad de casos fuera de China encontramos un paralelismo con Panamá, ciudadanos desconfiando de sus gobiernos inmersos en fake news, no atendiendo al debido cuidado y restricciones que se deben tomar para evitar la propagación de esta enfermedad.

No saber del Covid-19 y de los estragos que está causando en el extranjero y en lo muy particular su llegada a Panamá es algo que a todos nos parece imposible. Vivimos en una sociedad mundial, estamos cada vez más conectados unos con otros, y la masificación de las tecnologías de la información y comunicación hacen que el panameño, sea niño en edad escolar o adulto mayor, tenga acceso a toda la información relativa a esta enfermedad.

