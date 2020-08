Pandemia aumenta riesgos para los migrantes en Latinoamérica

Los resultados del sondeo demuestran que aún quienes no perdieron su empleo se vieron afectados. Un 44% de los trabajadores vieron reducidas sus jornadas laborales y, por ende, sus salarios. Otro 20% cambió a la modalidad de teletrabajo; para un 10% se incrementaron sus horas de trabajo; y un 26% no tuvo ninguna afectación.

You May Also Like