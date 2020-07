Pandemia alienta a Hamilton a prolongar carrera en la F1

“Romain se me acercó originalmente y tuvimos una gran conversación”, añadió Hamilton. “Supimos que teníamos más en común de lo que tal vez pensábamos. Está claro que a él le importa esto. No es fácil para nadie admitir que se equivocó. Y ése es un buen primer paso”.

“A fin de cuentas, lo que quiero es tener la capacidad de desempeñarme en el nivel en que me encuentro ahora, pero hay un punto en que puede haber una disminución física y mental”, comentó. “No tengo un derecho divino para estar aquí. Mi meta es seguir cumpliendo durante el mayor tiempo posible, así que sí me veo corriendo durante al menos otros dos o tres años”.

“La pausa por el COVID-19, aunque fue algo negativo, en cierto modo me dio mucha vida y energía para concentrarme en algunas otras cosas”, dijo el piloto británico el jueves. “Y este tiempo de descanso fue como un respiro que me proporcionó algo de energía para quizás seguir por más tiempo”.

