Pandemia agudizará deficiencias básicas en algunos estudiantes panameños

De acuerdo con el extitular de Educación, no se prevé que la pandemia vaya a culminar de manera pronta, por lo que a su juicio los efectos que se van a tener en la educación van a ser por un periodo largo, razón por la cual se deben buscar métodos innovadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como desarrollar plataformas tecnológicas para las asignaturas básicas en las que los estudiantes no han podido realizar sus prácticas.

El exministro de Educación indicó que la situación que se está dando no es culpa de los docentes, ya que los mismos se tuvieron que adaptar a un cambio para el cual no estaban preparados, ya que nadie les enseñó y tuvieron que aprender sobre la marcha.

Agregó que actualmente no solo se está viendo la situación de los estudiantes que no se han podido conectar , sino que igualmente los que están conectándose están teniendo grandes deficiencias y el problema que tenemos es que el currículum y el programa académico se va a afectar.

