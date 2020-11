Panasonic inventa en Japón un ‘aspirador de AirPods’ para recoger los cientos de auriculares que caen a las vías del tren

Recogerlos no es tarea fácil: The Japan Times cuenta que resulta un gran gasto y un esfuerzo importante para el personal, puesto que el dispositivo a menudo se atasca entre la grava . Esto impide utilizar la habitual herramienta de agarre que usan para recoger los objetos grandes que caen sobre las vías del tren.

Si hay que buscarles una pega, esta es que se pueden perder con facilidad si eres poco cuidadoso . Si no, que se lo digan a los japoneses: según East Japan Railway Co., solo entre julio y septiembre de este año hubo 950 reportes de auriculares inalámbricos caídos en las vías en 78 estaciones diferentes en Tokio .

