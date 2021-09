Panameño Roberto González rodará con el Vini Zabú durante tres carreras en Francia

“La verdad es que estoy contento, porque estoy viendo mi progreso aquí en Europa y la evolución que he tenido este año”, comentó González a La Prensa desde el viejo continente. “Estoy trabajando duro y, cuando trabajas duro, los resultados van llegando. Por parte de mi equipo, bien. Ahora me están poniendo a correr más, porque mi condición este año es buena”, agregó.

You May Also Like