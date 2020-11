Panameño Izzy Elizondo gana competencia de surf en Hawai

Isauro y el hawaiano Bunch se disputaron las finales de ambas categorías. En la sub 18 participaron 12 surfistas y en la sub 16, 20 atletas.

El surf le da otra alegría a Panamá. El viaje de preparación de Isauro Izzy Elizondo a Hawai, la meca mundial del surf, comienza a dar sus primeros frutos y este fin de semana conquistó la categoría Sub 18 y terminó en el segundo lugar de la Sub 16, en el torneo HSA Vissla Hi-tech Lopez Surfbash en Maui.

