Panameño hace vibrar los teatros rusos

Trabajamos 8 horas diarias que incluyen la presentación en la noche para el público. No hay tiempo para la monotonía. Ja, ja. Como parte de mi rutina, realizo entrenamientos, calentamientos, formo parte de los ensayos para los ballets del programa de temporada y, a la par, ensayo para los papeles principal y solista que estrenan en noviembre. Un ensayo puede tomar de tres horas hasta todo el día. Se trabaja lo existente y lo que se va creando nuevo. Es una fábrica de espectáculos que son obras de artes. Y eso es gratificante, lo disfruto todo, desde los ensayos, tras bastidores, el proceso de maquillaje, vestuario, el apoyo entre compañeros, camaradería, hasta la puesta en escena. No hay tiempo para el aburrimiento ni para nervios, ja, ja. Y lo mejor son los aplausos y ovaciones del público que se da cita diariamente. Eso no tiene nombre. Es realmente fascinante.

A pesar de la crisis mundial por la Covid-19, este próximo noviembre de 2020, me vuelvo a destacar como solista en dos obras de coreógrafos rusos en el contexto del ballet neo clásico y contemporáneo. La primera obra es del coreógrafo Max Petrov con el nombre Primer concierto de Shostakovich para piano, que estrena los días 7 y 8 de noviembre, y la segunda obra es de Yury Smekalov, con el nombre Back to Life, en la cual estaré presentándome como figura principal, que estrenará el 28 de noviembre tentativamente. Ambas tendrán lugar en el Teatro Ópera y Ballet de Samara.

You May Also Like