Panameñas unieron sus voces con tema de Demi Lovato

Con un video en blanco y negro, y desde sus casas cada una por el tema de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, las artistas panameñas enamoraron a sus seguidores en redes sociales que no han parado de felicitarlas por ese gran talento que tienen. “Súper emocionada de compartir este ‘cover’ de Anyone de @ddlovato junto con esta cantante estrella @dianavillamonte, ✨aunque sea a distancia estoy feliz de poder unir nuestras voces y compartir con Panamá y el mundo”, destacó Yael.

