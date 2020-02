Panameña radicada en China dice que entró fresca y tranquila a Panamá

Sobre la petición de que los Carnavales en todo Panamá sean suspendidos por el inminente brote de coronavirus, Moreno aclaró que esta decisión se tomará en su momento e insistió en que Panamá es un país no afectado y no hay ningún caso sospechoso de coronavirus.

Otro que reaccionó en sus redes sociales, fue el cantante Dalex, quien se encontraba en Panamá grabando un tema con artistas panameños. El intérprete de “Pa mí” usó su cuenta de Twitter para quejarse: “Estoy en el aeropuerto internacional (Tocumen) de #Panama, y no entiendo como es posible que no vendan en ninguna tienda máscaras para protegerte de virus, enfermedades, etc. cuando la mayoría de los vuelos a cualquier parte de Sur América y Centro América hacen escala aquí”.

Según Sarhai, quien se remitió al comunicado del Minsa, el cual compartimos en nuestra cuenta de Instagram, todo lo de las supuestas medidas de seguridad y monitoreo adoptadas en el Aeropuerto son una falacia: “Vivo en China y acabo de entrar a Panamá hace cinco horas y en el aeropuerto no me han hecho ninguna clase de pregunta, test ni nada”.

