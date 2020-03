Panameña que viajó a Puerto Rico cuenta su historia al dar positivo en COVID-19

Dallys está en su casa, sola, aislada de cualquier tipo de contacto, en cuarentena. Alejada de sus hijos y su familia. Así se ha mantenido desde que llegó a Panamá el lunes 9 de marzo de 2020, con algunos de los síntomas del coronavirus.

La decisión de aislarse la tomó por su propia cuenta, responsablemente, a pesar de que no fue hasta tres días después de su viaje a la Isla del Encanto, que los médicos le informaron que era positivo en COVID-19.

Con mucha dificultada para hablar, Dallys, de 44 años, pidió contar su historia este lunes, con la intención de que los panameños tomen conciencia sobre las medidas preventivas para el control del coronavirus.

¿Cómo usted se contagió de coronavirus? ¿Hizo algún viaje al extranjero?

¡Sí! Yo fui parte del grupo que viajó a Puerto Rico, a un evento de salsa. Estando en Puerto Rico, en ese grupo, una de las personas manifestó síntomas. Yo, al llegar a Panamá, sospeché de los síntomas de esa persona y esa persona también estaba consciente de ello y nos notificamos con el Minsa (Ministerio de Salud). Y del aeropuerto fuimos directamente trasladados en ambulancia al hospital San Miguel Arcángel.

¿Cuántas personas viajaron con usted a Puerto Rico?

Panameños fueron muchos. No tengo certeza de cuántos fueron, pero el grupo más cercano a esta persona éramos cuatro. Las otras dos personas fueron directo a sus casas, pero fueron muy conscientes y se aislaron desde ese día. Ellos no han presentado síntomas, pero sí han tomado todas las previsiones necesarias, igual que nosotros dos, también.

¿Cuándo hizo este viaje a Puerto Rico?

Yo salí de Panamá el 5 de marzo y regresé el lunes 9 de marzo, a las 8 de la noche. Llegando al aeropuerto de Panamá nos enteramos de la primera conferencia de prensa donde anunciaban el primer caso. Y nosotros fuimos inmediatamente, como manifesté, trasladados al hospital San Miguel Arcángel.

Cuando venía de regreso a Panamá, ¿presentó los síntomas del coronavirus?

No. Cuando llegué a Panamá, caminando y buscando los médicos del Minsa (Ministerio de Salud), porque preguntábamos y notábamos que en el aeropuerto, en ese momento, todavía el mismo personal del aeropuerto no estaba claro del protocolo. No sabían dónde estaban los médicos. Entendimos también que los médicos se movían de un lado a otro. Finalmente encontramos un grupo en el área de migración… una enfermera y un médico general, ellos tampoco estaban claros. Yo tengo la fe de que, al transcurrir estos días, esos procedimientos hayan mejorado. No ha pasado mucho tiempo, pero espero que haya pasado suficiente tiempo para que cada área haya mejorado su proceso.

¿Qué síntomas presentó antes de que se le informó que era positivo en coronavirus?

Yo lo único que tenía en ese momento era una tos seca y muy esporádica. Una de las cosas que a mí me preocupa es que les hacen mucho énfasis a las partes de las manos, de las fosas nasales, de los ojos, la nariz, la boca… De la fiebre y yo no presenté fiebre. Al día de hoy (lunes 16 de marzo de 2020) yo no he presentado fiebre. Yo me sentía con fiebre, pero cuando me tomaban la temperatura me dijeron que no tenía fiebre.

¿Qué pasó cuando llegaste al área de migración del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el 9 de marzo?

Nos hicieron las preguntas de rigor: nombre, edad, contactos… Hicieron énfasis en la otra persona, que manifestaba más síntomas. A los dos nos trasladaron a un cuarto cerrado. Allí estuvimos alrededor dos horas, hasta que finalmente vino una ambulancia y nos trasladó al hospital San Miguel Arcángel.

¿Tenían mascarillas las personas que los entrevistaron?

Sí, ellos cumplían con todo el protocolo.

¿Cuál fue el procedimiento en el hospital San Miguel Arcángel?

Al llegar al hospital ellos siguieron todo el protocolo. Estaban equipados con mascarillas y guantes. Había una flecha que dirigía exactamente la ruta. Nosotros pasábamos y personal de ellos iba limpiando. Y de allí nos llevaron a un cuarto de aislamiento, donde estábamos esa persona y yo.

¿Qué pasó en el hospital?

A la otra persona le tomaron la prueba, a mí no me la tomaron. Al día siguiente, martes (10 de marzo) en la tarde salió el resultado de esa persona. En ese momento me tomaron mi prueba. El resultado me lo dieron dos días después, en casa. Y a mí me habían enviado a casa.

¿La declararon positivo en coronavirus el 12 de marzo, tres días después de llegar de Puerto Rico?

¡Sí!

Al hacerte la prueba de positivo por coronavirus, ¿te informaron cuánto tiempo tienes con la enfermedad?

No sé, no tengo la certeza.

¿Qué seguimiento te ha dado el Ministerio de Salud desde que saliste positivo en coronavirus?

He recibido un par de llamadas de seguimiento, solamente.

¿Qué te han dicho? ¿Cuál es el procedimiento que estás siguiendo en tu casa?

Estoy siguiendo un tratamiento. Una vez que me enviaron a casa tuve que volver al hospital (San Miguel Arcángel) porque no podía respirar y me estaba dando broncoespasmo y no podía respirar, me estaba doliendo el pecho.