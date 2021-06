Panamá y un camino de retos de cara a la octagonal

“Los nuestros deben mejorar como visitantes y Thomas debe ajustar la parte futbolística y adentrarse más al mercado panameño. Espero que la Copa Oro en junio sirva para que los jugadores se adapten a la técnica de él. Respeto lo que ha hecho el técnico de Panamá, pero hasta el momento no me ha agradado lo que he visto de Thomas”, puntualiza.

“El amistoso contra México y la Copa Oro debe ser un torneo para dar regularidad de lo que ya tenemos y no sea para experimentar con jugadores. Christiansen debe trabajar con una base para que el equipo mantenga su posición en el campo y no tenga un estilo de juego poco definido”, ROBERTO RIVERA, NARRADOR DEPORTIVO

