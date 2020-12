Panamá y su avance histórico en el índice de desarrollo humano

Panamá es una nación pequeña y próspera, que no debe dejar de avanzar, no solo por un índice que puede parecer frívolo con tantos números, sino en lograr una sociedad más justa y equitativa para todos y en todo sentido, sin marginación ni desigualdades escalofriantes, donde se combata a la pobreza pero no a los pobres, una sociedad mejor educada, que contamine menos y sea más verde como ya lo estamos haciendo; urge un Panamá más amigable hacia el peatón, el ciclista, al emigrante, más proteccionista de los indígenas y de las minorías; debemos lograr más y mejores conquistas en la búsqueda de la igualdad de género. En fin, demandamos de un Estado que ponga primero la plenitud y felicidad de sus habitantes, eso sí, en un mundo sostenible.

